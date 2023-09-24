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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاحتفال بالمولد النبوي بدعة .. داعية إسلامي يصدم الجميع

المولد النبوي
المولد النبوي

أكد الشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي، أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وأنه لا جديد في الدين الإسلامي، وأن الرسول عندما مات، فالله قد أكمل به الدين، وأتم به النعمة.

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وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه لا تجويد في الدين، وأن كل شئ لم يتم في عهد رسول الله في بدعة.

ولفت إلى أن الرسول لم يحتفل بـ مولده، ولا أحد من الصحابة، ولذلك نؤكد أن الاحتفال بالمولد قولا واحدًا بدعة.

وأشار إلى أن المسلمين اليوم يحتفلون بـ وفاة النبي، وليس بمولد النبي، ولذلك على الجميع أن يعلم ذلك، ولا يجوز أن يقول أحد أنه يحتفل بمولد النبي بالنية. 

المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي

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