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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلاوة المولد النبوي سنة ومن أعظم القربات.. أزهري يفجر مفاجأة

حلاوة المولد النبوي
حلاوة المولد النبوي

أكد الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، أن سيدنا رسول الله قال " لا يعرف قدري إلا ربي" فالرسول الكريم يجب أن نحتفل به في كل وقت وحين، ونحتفل ببركة ونعمة سيد الخلق محمد.

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وأضاف الشيخ إسلام رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، أن كل عام هناك خلاف بشأن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل هو بدعة أم سنة، وهل يجوز الاحتفال به.

ولفت إلى أن الاحتفال بحلاوة المولد هي سنة عن سيدنا محمد، وأن الرسول كان يحب الحلاوة والعسل، وأن حلاوة المولد ليست اختراع، ولكن لحب رسول الله لها.

وأشار إلى أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال في فتوى:" الاحتفال بذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وسلم".

ولفت إلي أنه عندما نفرح بمناسبة من المناسبات لا يتعارض ذلك مع الشريعة، وأنه لا يمكن لأحد أن ينكر الاحتفال بسيدنا رسول الله. 
 

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