عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تخفيض 25% في هذه الحالة|الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح قريبا

رسوم التصالح في مخالفات
رسوم التصالح في مخالفات البناء

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم، قبل أول خميس من نفس ذات الشهر، لمناقشةقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة اليوم والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وتعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنون، صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور، رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.

وزف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا:" مليار مبروك.. انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح يعد انتصار للإرادة المصرية وإحساس القيادة السياسية  بالمصريين من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".

ونوه درويش بأن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الرابع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.

رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

وحدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء حيث أعطى اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى  بسعر المتر المسطح.

وحدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيضا حال السداد الفورى،  وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.

وفيما يخص فترة التصالح في مخالفات البناء، جاء مشروع القانون بشأن التصالح في مخالفات البناء ناصا على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 شهور وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون،  مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه  ولا يتخطى خمسة الاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء سعر التصالح بمخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

تخفيض 25% في هذه الحالة| البرلمان يضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح قريبا

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

عصام خليل: الإخوان الإرهابية سبب الخلط بين العمل الخدمي والنيابي| خاص

بتسديدة حسين الشحات.. الأهلي يضيف الهدف الثاني في شباك سان جورج

أهالي سيناء يستقبلون أحمد موسي بالأحضان..شاهد

ديربي مدريد .. التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو والريال في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ