مذيع أمريكي شهير: واشنطن منعتني من إجراء مقابلة مع بوتين

قال المذيع الأمريكي الشهير ومقدم برنامج “فوكس نيوز” السابق، تاكر كارلسون، إن شخصيات لم يذكر اسمها في واشنطن أعاقت محاولاته لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال كارلسون في مقابلة مع صحيفة “Die Weltwoche” السويسرية، “حاولت إجراء مقابلة مع فلاديمير بوتين، وأوقفتني الحكومة الأمريكية”، موضحا أنه “شعر بالإحباط بسبب عدم وجود دعم لوضعه يقول إنه تلقاه من وسائل الإعلام الأمريكية”.

ولم يوضح المذيع الأمريكي الشهير الظروف التي يقول إنه كان هناك تدخل حكومي في خططه لإجراء مقابلة مع بوتين، ولكن يبدو أنها تشير إلى أن إدارة بايدن الحالية هي التي كانت وراء التدخل.

ولم يذكر كارلسون أيضًا متى كان من المفترض إجراء المقابلة مع الزعيم الروسي.

قال كارلسون للصحيفة السويسرية: “أنا مواطن أمريكي… أنا أمريكي أكثر ولاءً من جو بايدن أو كامالا هاريس، اللذين لم ينشأ حتى في هذا البلد ويخبرونني ما هو معنى أن تكون أمريكيًا مخلصًا؟”