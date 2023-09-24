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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن بتمزيق نُسخ من القرآن الكريم في هولندا

القرآن الكريم
القرآن الكريم

دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من القرآن الكريم في لاهاي بـ هولندا.

 

وأمس، تسلمت السفارة التركية في لاهاي مصحفا شريفا اعتدى عليه زعيم حركة يمينية متطرفة بهولندا من خلال تمزيقه، معلنة استنكارها للواقعة وادانتها للفعل الذي يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

 

بدورها، ردت تركيا على الهجمات التي استهدفت القرآن الكريم في مدينة لاهاي بهولندا، في أحدث واقعة استفزت مشاعر المسلمين حول العالم.

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ووفقا لبيان نشرته قناة “تي ار تي” التركية ادانت انقرة بشدة الاعتداءات التي وصفتها بـ “الدنيئة” التي استهدفت كتابنا الكريم القرآن الكريم أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما فيها السفارة التركية.

القران الكريم القرآن لاهاي هولندا السعودية

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