الرئيس الإيراني يرفع نسخة من القرآن خلال خطابه في نيويورك| فيديو

رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القرآن الكريم في خطابه في نيويورك أمام الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة، مؤكدًا أن القيم والتعاليم الإسلامية تؤدي إلى وحدة الشعوب وتبني المجتمعات.

وقال رئيسي في خطابه، إنه ينبغي أن يكون احترام الأديان أحد المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن العالم يشهد فصلًا ثقافيًا متناميًا في المجتمعات الغربية.

وأكد أن إيران لديها سياسة واضحة فيما يخص "حسن الجوار"، مشيرًا إلى أن طهران مستعدة لتعزيز العمل مع دول الجوار ورفض الوجود الأجنبي في المنطقة.

وطالب واشنطن بأن تثبت حسن نواياها وعزمها على إحياء اتفاق 2015 النووي، متابعًا قوله "نسأل الدول الغربية لماذا وفرتم ملاذاً آمناً لمجموعات إرهابية قتلت 17 ألفاً من الإيرانيين؟".

وتساءل أيضًا "ألم يحن الوقت لانهاء الاحتلال لفلسطين والاعتراف بها كدولة مستقلة؟"، مشيرًا إلى أن هناك دول تحاول قيادة العالم نحو حروب جديدة.

وأكد أن إيران تمد يدها لكل الدول لتنحية الخلافات وترحب بأي يد ممدودة.