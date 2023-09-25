الحركة المدنية تستقر على تأجيل قرار حسم الدفع بممثل لها في الانتخابات الرئاسية لما بعد الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين

قررت الحركة المدنية الديمقراطية، تأجيل قرارها بشأن الدفع بمرشح واحد في الانتخابات الرئاسية، لما بعد غلق باب الترشح للانتخابات، والإعلان الرسمي عن المرشحين النهائيين.

جاء ذلك وفقا لما انتهى إليه الإجتماع الذي عقدته الحركة المدنية الديمقراطية، مساء الأحد، بمقر حزب المحافظين، لبحث موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانتهى الاجتماع إلى تقديم الذي أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية من التيار المدني الديمقراطي "أحمد الطنطاوي - فريد زهران - جميلة إسماعيل"، أوراق ترشحهم في الانتخابات بشكل طبيعي، ثم حسم الاستقرار على الدفع بمرشح واحد توافقي من خلال تصويت الأحزاب أعضاء الحركة.