فاروق جعفر: مستعد لتقسيط غرامة كهربا لو مسكت نادي الزمالك

كشف كابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق ، عن موقفه بشأن تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، حال نجاحه في الانتخابات التي تقام 20 أكتوبر المقبل. مؤكداً أنه ليس أمامه خيار سوى تقسيط الغرامة.



وتابع خلال لقاءه في برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" مقدرش اشترط عليه أنه يبقى السداد كاش ممكن كهربا ببساطة في حال الضغط يقول مش مكمل لعب وتروح عليك الفلوس نتفاهم مع الأطراف بسداد المبلغ بالأقساط مع وجود ضامن لذلك لكن فكرة الضغط على الاعب هيفيد في أيه هستتفيد إيه ؟.



واستطرد: "النادي محتاج الفلوس دي لكن في نفس الوقت التقسيط افضل حل".



وحول نيته في التعامل مع أزمة شيكابالا وتسببها في أزمة القيد قال: "لازم نقعد معاه ونرجع نتكلم معاه ونشوف نحلها إزاي وهو لاعب عظيم ولديه جماهير ولابد ان يكون هناك حل ".



كاشفاً أنه في فترة خصم مبالغ منه شيكابالا كان بياخد ألف جنيه في الشهر قائلاً : ورغم هذه الخصومات لكن الفلوس دي ماتعملش حاجه بياخد رواتب أخرى من قطاعات مختلفة .



مشيراً إلى أن الغامة كبيرة تصل إلى مليون دولار وهي غرامة كبيرة وتحتاج لحلول أخرى ".