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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاته.. ماذا قال خالد صالح عن الموت قبل الرحيل |فيديو

الراحل خالد صالح
الراحل خالد صالح

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان خالد صالح، حيث أنه توفي يوم 25 سبتمبر عام 2014، بعد صراع طويل مع المرض وتحديدا المشاكل الصحية التى واجته بالقلب والشرايين.
 

 

ماذا قال خالد صالح عن الموت 

ومن اللقاءات المهمة والنادرة لخالد صالح لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي بعد مرضه وتحدث وقتها عن الموت وقال  إنه واجه الموت والمرض من زمن، وغير شرايين فى القلب منذ 15 عاما، وأوضح وقتها أنه مريض بالقلب وعمل عملية القلب، موضحا أنه لم يتعايش أبدا بسيكولوجية المريض لأن هذا الإحساس يأخذ الإنسان إلى مرحلة اليأس والإحباط، فهو تعايش مع المرض لأن العمر ليس بيد أى شخص والموت بيد الله، مؤكدًا أن الذى بيده هو الأعمال التى يقدمها سواء على المستوى الشخصى أو المهنى.

نبذة عن حياة خالد صالح

الفنان خالد صالح  ولد في مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة عام 1964، بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، واستمر في ذلك فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله التجارية الخاصة. 

 

وتفرغ خالد صالح  للتمثيل في عام 2000 وهو في السادسة والثلاثين من عمره، ففي عام 2001 شارك في الفيلم الكوميدي النقدي خلي الدماغ صاحي وسط بطولة جماعية، ولفت الانظار إليه في فيلم محامي خلع عام 2002، مع هاني رمزي وداليا البحيري، وقدم من خلال الفيلم شخصية القاضي ونجح فى تجسيد الشخصية بشكل أثني عليه الجميع.
 

وفاة الفنان خالد صالح ذكرى وفاة الفنان خالد صالح الفنان خالد صالح

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