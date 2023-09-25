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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكلها حتى الموت.. العثور على جسد سابرينا بيكهام الشهيرة بين فكي تمساح

تمساح
تمساح

في واقعة صادمة، تم العثور على بقايا امرأة بين فكي تمساح ضخم في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأفاد شهود عيان أن التمساح كان يحمل جزءًا من الجذع السفلي للمرأة في فمه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور على بقايا سابرينا بيكهام، البالغة من العمر 41 عامًا، في الممر المائي بحسب مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس.

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تم استدعاء الشرطة في الساعة 13:50 بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود جثة في الممر المائي. يجري حاليًا التحقيق لتحديد ظروف وفاة المرأة. 

وقد صرح جاماركوس بولارد، أحد الشهود، أنه لاحظ التمساح وهو يحمل جزءًا من الجسم في فمه وقد اعتقد في البداية أنها عارضة أزياء. وعندما رأى الواقع بوضوح، قام بإبلاغ الشرطة على الفور.

تعتبر هذه المرة الأولى التي يشهد فيها جاماركوس بولارد تمساحًا في الحياة الواقعية، وقد وصف الواقعة بأنها مروعة. يجري التحقيق حاليًا لمعرفة كيفية وقوع هذا الحادث المأساوي.

يعتبر وجود التماسيح أمرًا شائعًا في ولاية فلوريدا، وتتخذ السلطات التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الحيوانات وضمان سلامة السكان. يجب على الجمهور أيضًا أن يكونوا حذرين ويتبعوا الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية لتفادي المواجهات مع التماسيح والحفاظ على سلامتهم.

بعد استدعاء الشرطة التي وجدت جثة المرأة في الممر المائي وتم التعرف عليها كسابرينا بيكهام، البالغة من العمر 41 عامًا. السلطات باشرت التحقيق لتحديد سبب وفاة المرأة.

تمتلك عائلة الضحية صفحة لجمع التبرعات لتقديم الدعم المالي للراحلة، وتقول أن سابرينا كانت تعيش في مخيم للمشردين بالقرب من المنطقة المشجرة.

تم قتل التمساح وإزالته من الممر المائي. ولم يتم الكشف بعد عن سبب وفاة سابرينا بيكهام من قبل مكتب الطب الشرعي.

تعتبر ولاية فلوريدا موطنًا للتماسيح، وقد رأى السكان المحليون تماسيحًا صغيرة في المنطقة في السابق، ولكن الحجم الضخم للتمساح المتورط في هذه الحادثة يثير الدهشة والقلق.

التمساح الحيوانات الموت

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