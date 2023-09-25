لا يستحق الـ 100 ألف جنيه.. مشاكل كثيرة تظهر على iPhone 15

من المتوقع أن يكون iPhone 15 Pro جهازًا قويًا، ولكن قد يأتي ذلك على حساب ارتفاع درجة الحرارة. تشير تقارير جديدة إلى أن معالج A17 Pro في الهاتف، والتي تصنعها TSMC، عرضة لارتفاع درجة الحرارة، حتى مع الاستخدام العادي.

شريحة A17 Pro هي أول شريحة بدقة تصنيع 3 نانومتر من آبل ومن العالم أيضًا. في حين أن هذا يساهم في زيادة الأداء، إلا أنه يبدو أيضًا أنه يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المعالج.

كتب المسرّب Revegnus في تغريدة في مارس الماضي أن TSMC كانت تواجه صعوبات مع عملية 3 نانومتر، ونتيجة لذلك، قد تكون Apple خفضت معاييرها لمعالج A17 Pro .

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في الآونة الأخيرة، شارك Revegnus أيضًا بخريطة حرارية لهاتف iPhone 15 Pro تُظهر أن المنطقة المحيطة بشريحة A17 Pro هي الأكثر سخونةً بشكل غير مفاجئ، حيث تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو 118.4 درجة فهرنهايت.

يعتقد اليوتيوبر الشهيرVadim Yuryev أن Apple زادت من قوة معالج A17 Pro لتحقيق نتائج المقاييس التي كانت تريدها، ولكن هذه الزيادة في استهلاك الطاقة قد تؤدي إلى تقليل عمر البطارية وأيضًا إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل أسرع.

نظرًا لأن iPhone 15 Pro يسخن بسرعة كبيرة، فإنه يؤدي في النهاية إلى خفض أداء الهاتف لمنع تلف مكوناته الداخلية. أيضًا، عندما يمكن أن يصبح الهاتف ساخنًا مثل 118.4 درجة فهرنهايت، يكون ساخنًا بدرجة كافية للتسبب في حرق من الدرجة الأولى، هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن iPhone 15 Pro لا يحتوي على حل تبريد.

أكّد المراجع TechTablets أيضًا أن خفض أداء معالج A17 Pro في iPhone 15 Pro Max سيئ.

يقول إنه استغرق دقيقتين فقط لفقدان ما يقرب من 25% من الأداء، وبعد 20 دقيقة من تحميل وحدة معالجة الرسومات، انخفض الأداء إلى ما يقرب من 34%. ومع ذلك، فقد لاحظ أن درجات المقاييس مثيرة للإعجاب إلى حد ما بالنسبة لشريحة مجموعة شرائح متنقلة.

باختصار، يبدو أن iPhone 15 Pro هاتف قوي، ولكن قد يأتي ذلك على حساب ارتفاع درجة الحرارة وخفض الأداء. لذلك، إذا كنت تخطط لشراء أحدث طرازات Pro، فقد ترغب في انتظار المزيد من المراجعات لمعرفة كيف يؤثر ذلك على أداء الهاتف في الاستخدام الحقيقي.