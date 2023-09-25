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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قيام الصين بتشييده.. الفلبين تهدد بإزالة "الحاجز العائم"

الفلبين تهدد بإزالة
الفلبين تهدد بإزالة "الحاجز العائم"

قال مستشار الأمن القومي في الفلبين، اليوم الاثنين، إن الفلبين ستتخذ "جميع الإجراءات المناسبة من أجل إزالة الحواجز" في منطقة متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.

وقد شاركت الفلبين يوم الأحد صورا لحاجز عائم يمنع وصول سفن الصيد في سكاربورو شول وسفن خفر السواحل الصينية القريبة، وشددت على أنها ستحمي حقوق صياديها.

وقال مستشار الأمن القومي، إدواردو أنيو، في بيان: "نحن ندين إقامة الحواجز العائمة من قبل خفر السواحل الصيني".

وأضاف أن "  إقامة جمهورية الصين الشعبية للحاجز ينتهك حقوق الصيد التقليدية لصيادينا".

وقالت وزارة الخارجية في البلاد اليوم ،الاثنين، إن الحواجز تعد انتهاكا للقانون الدولي وإن الفلبين "ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية سيادة بلدنا وسبل صيادينا".

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على طلبات التعليق.

وتطالب الصين بنسبة 90٪ من بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.

وسيطرت بكين على سكاربورو شول في عام 2012 وأجبرت الصيادين من الفلبين على السفر أكثر للحصول على فرص صيد  أقل.

واكتشف أفراد خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك الحاجز العائم، الذي يقدر طوله بنحو 300 متر (1000 قدم)، في دورية روتينية يوم الجمعة بالقرب من الضحلة، والمعروفة محليا باسم باجو دي ماسينلوك، وفقا للكومودور جاي تارييلا، المتحدث باسم خفر السواحل.

وقال تارييلا في مقابلة إذاعية يوم الاثنين قبل تعليقات الحكومة: "يجب أن نكون حذرين للغاية (لا نرتكب) أي خطأ دبلوماسي"، عندما سئل عما إذا كان خفر السواحل يخطط لإزالة الحاجز.

وقال تاريلا إنه وفقا للصيادين الفلبينيين، عادة ما يقوم خفر السواحل الصيني بتثبيت مثل هذه الحواجز عندما يراقبون عددا كبيرا من الصيادين في المنطقة، ثم يزيلونها لاحقا.

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