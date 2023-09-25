وزير المالية: المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي فى مصر بلغت 1.3 مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بحضور الرئيس السيسي، إن تماشي رؤية البنك مع أهداف رؤية مصر، خاصة رؤية مصر 2030 وهو ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الأسيوي للاستثمار منذ إنشائه.

وأضاف وزير المالية، أن فى دور رئاسة مصر نتطلع إلى زيادة وعميق أوجه التعاون بين مصر والبنك فى مختلف القطاعات، موضحا ان زيادة تركيز التمويل على مشروعات الإقتصاد الأخضر والإستثمار فى البنية التحتية، موضحا: “نجحت قيادة البنك فى المضي قدما وبخطوة واثقة فى تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفاد منه كافة أعضائه، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروع تغطي العديد من القطاعات، أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجية بقيمة 44 مليار دولار فى 35 دولة من دول العالم”.

وتابع وزير المالية: “مازال هناك الكثير الذى يمكن أن يقدمه البنك، ويمثل البنك الأسيوي للاستثمار شريكا تنمويا مهما وفعالا لمصر، حيث بلغت المحفظة التستثمارية للبنك فى مصر نحو 1.3 مليار دولار حتي الأن مع وجود فرصة كبيرة للتمويلات أخري، معتدمين على القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات”.