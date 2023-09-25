السيسي: عملنا بكل قوة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إعداد مدينة شرم الشيخ بالشكل المحترم لتليق بـ الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، أن مصر تقدر الدور الكبير لـ البنك على مدار 8 سنوات ماضية.

وأوضح أن البنك الآسيوي، أصبح تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم، و لديه محفظة وصلت لـ 100 مليار دولار، ويحظى بتصنيف مميز من الوكلات الدولية.

ولفت إلي أن البنك قدم تمويلا بـ 44 مليار دولار لـ 35 دولة، بواقع 232 مشروعا.

وأضاف :عملنا بكل ما أوتينا من قوة كدولة لسد الفجوة في البنية التحتية اللازمة للاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثماري.

