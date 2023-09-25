بمقدم 22 ألف جنيه|مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي.. وهذه الشروط

يهتم العديد من المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالإعلان رقم 18 الذي سيصدر قريبًا ويتضمن حجز شقق في عدد من المدن الجديدة.

من المتوقع أن ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي قريبًا من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها سابقًا، وسيتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان رقم 18 في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد 2024.

شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18

موعد طرح الإعلان الـ 18

وسيكون هذا الحجز متاحًا لفئات محدودة الدخل، ومن المتوقع طرح شقق بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، قال صندوق الإسكان الاجتماعي إن موعد طرح الإعلان الـ 18 من شقق الإسكان الاجتماعي، يكون في الربع الأخير من 2023، أو في بداية عام 2024 الجديدة، ومساحات شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، تتراوح ما بين 75 لـ 90 مترا.

وأضاف صندوق الإسكان الاجتماعي أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، تتراوح ما بين 245.000 لـ 360.000 جنيه.

ويقول خالد المهدي، خبير تقييم عقاري، إنه يجب على الدولة الإكثار من الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل متوسطي الدخل، اكثر من إعلان أخر لشقق الإسكان بالدولة، وذلك لمساعدة المواطن في مواجهة الظروف الصعبة الاقتصادية التي يعيشها العالم.

هل يوجد عجز بالوحدات؟

وأضاف المهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك طلبات سنوية تصل إلى 500 ألف وحدة، ويكون أقصى قدرة للدولة في بناء تلك الوحدات 130 ألف وحدة، أي يكون هناك عجز 170 ألف وحدة.

وأشار المهدي، إلى أن رغم جهود الدولة العديدة في ملف الإسكان الإجتماعي، ولكن هناك أيضا عجزا كبيرا في تلك الوحدات السكنية، لزيادة الطلب عليها، فيجب علينا أن نعمل زيادة وحدات الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل، وأضاف أن هناك ما يسمي بطلب غير فعال على الوحدات السكنية، أي بمعني أن الدولة توفر تلك الوحدات ولكن لم يوجد هناك إمكانية للمواطن لشراء هذه الوحدات.

ويوفر الإسكان الاجتماعي التابع إلى وزارة الإسكان في مصر زمرة متنوعة من الشقق إلى الشباب، والتي تتميز بالعدم، وأنها تتواجد في أكثر من منطقة، حيث إن تتمثل أماكن شقق الإسكان الاجتماعي فيما يلي: المنصورة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ودمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، وغرب قنا، والعبور الجديدة، وناصر غرب أسيوط، ومدينة الشروق، والعلمين الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان.

شروط الحصول على شقق الإسكان

وسوف نرصد لكم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، يتراوح ما بين 21 لـ 50 عام.

- أن يكون الدخل الشهري لـ المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، لا يتجاوز 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

- يجب على المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

- لا يمكن للفرد المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

- يجب أن يكون لدى المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

- يجب عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية لـ المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.