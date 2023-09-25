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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نستقبل هذه المناسبة بمشاعر الفخر والاعتزاز.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء ببرقية تهنئة الوزير "يسرنى فى مناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق .. نستقبل هذه المناسبة الكريمة فى كل عام بمشاعر الفخر والإعتزاز بسيرة صاحبها .. وهو من رسخ دولة الحق على قيم التسامح والإيثار وسعى صلى الله عليه وسلم أن تصبح منارة تنطلق منها مبادئ العدالة والمساواة للدنيا بأسرها .. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم .. ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية .. لما فيه رفعة وطننا الغالى وإستقراره لتبلغ مسيرة العمل الوطنى مقاصدها .. فى التنمية والإزدهار .. إنه نعم المولى ونعم النصير . وكـل عام وسيـادتكم بخـير .

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