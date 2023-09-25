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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلتان دعويتان من الأزهر والأوقاف إلى محافظتي مطروح والبحر الأحمر الجمعة المقبل

القوافل الدعوية
القوافل الدعوية

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (مطروح– البحر الأحمر)، يوم الجمعة القادمة : (14 ربيع أول 1445هـ)، الموافق(29/9/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "مظاهر رحمة النبي – صلى الله عليه وسلم - بأمته "، وذلك على النحو التالي:

انطلاق قافلتين دعويتين للأزهر والأوقاف إلى محافظتي مطروح والبحر الأحمر

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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برنامج (المنبر الثابت) المشترك بين الأزهر والأوقاف في (1004) مساجد خلال شهر أكتوبر 2023م

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة العشاء بــ (1004) مساجد، خلال شهر أكتوبر 2023م، ويسرّنا أن نعلن عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج ، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء : 3/ 10/ 2023م ، عن موضوع: "حماية الأوطان وسبل بنائها" .

2- الثلاثاء : 10/ 10/ 2023م ، عن موضوع: "تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول ".

3- الثلاثاء : 17/ 10/ 2023م ، عن موضوع:" أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي".

4- الثلاثاء : 24/ 10/ 2023م ، عن موضوع: "أخلاق الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة" .

5- الثلاثاء : 31/ 10/ 2023م ، عن موضوع: "النظافة وأهميتها للفرد والمجتمع" .

الأوقاف وزارة الأوقاف قافلتان دعويتان مظاهر رحمة النبي المنبر الثابت حماية الأوطان وسبل بنائها

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