تسليم 45 عقد عمل للشباب.. وإطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بالقاهرة



نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ؛صباح اليوم الأثنين، بأحد فنادق القاهرة ، فعاليات تسليم 45 عقد عمل للشباب منهم 30 عقد لذوي الهمم، وإطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" ، فضلاً عن استكمال ملتقى التوظيف الذي إنعقد مؤخراً بحضور 20 شركة توفر 1200 فرصة عمل للشباب ، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، وممثلي 30 شركة قطاع خاص ، وأكثر من 150 عاملا من بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة . وتأتي الفعاليات تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، ومحافظ القاهره ، وتنفيذاً لتكليفات الوزيز بالاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوي الهمم في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بتلك الفئة ودمجهم في سوق العمل،فضلاً عن أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أهمية دور وزارة العمل في المجتمع،موجها الشكر والتقدير لوزير العمل على حرصه على إقامة تلك الملتقيات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ،منوهاً إلى أن الملتقيات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة تعكس إهتمام الدولة المصرية بالشباب. وأضاف أن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا " لها أهمية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العمال والمنشآت.

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية توفير عقود العمل للشباب وذوي الهمم من خلال ملتقى التوظيف الذي أفتتحه وزير العمل مؤخراً في أواخر شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع شركات قطاع خاص بنطاق المحافظة، منوهاً إلى أن إطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا" يهدف إلى توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشات والانشطه المختلفه بمحافظه القاهرة،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وقامت المهندسة حنان حسن مدير إداره السلامه بالقاهرة بإلقاء كلمة عن دور أهمية مبادرات سلامتك تهمنا في توعيه و نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

ألقي المحاضرة الأولى في المباردة المهندس مدحت كامل من الاداره المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية،وتشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة،وما هي القواعد والإجراءات اللازمه لتدريبهم،وما هو دور كل من لجنه السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ علي العمال من الحوادث والاصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال ،وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين. كما تطرق أيضا بالمحاضرة لمعرفه ما هو تصريح العمل وما أهمية تصريح العمل وانواع تصاريح العمل .وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل . كما قام المهندس محمد حسن من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسباب الحوادث، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها . كما قامت المهندسة انجي عازر مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بغرب القاهرة بالقاء المحاضرة الثالثة عن التحليل الاحصائي لحوادث وإصابات العمل.

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