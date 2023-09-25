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قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المدارس بضرورة توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة التنسيق مع مديريات الصحة في هذا الشأن حفاظا على سلام الطلاب والمعلمين في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

 يذكر أنه في إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، أعلنت الوزارة عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الالكتروني.

وتم وضع هذه المواد التعليمية والتدريبية من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

 

الإجراءات الوقائية والاحترازية المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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