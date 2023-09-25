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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شتائم وتهديد .. كوريا الشمالية تهين رئيس جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية والجنوبية
كوريا الشمالية والجنوبية

وصفت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بأنه “رجل ذو عقل سيئ” و”سياسي غبي” وانتقدته لاستخدامه خطابا في الأمم المتحدة لإصدار تحذير بشأن العلاقات العسكرية العميقة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن “الخائن يون سوك يول، حتى في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شوه بشكل خبيث العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا”.

وأضافت: “بدون معالجة المخاوف بشأن صفقة أسلحة محتملة مع روسيا، فإنه طبيعي تمامًا وحق مشروع للدول المجاورة أن تحافظ على علاقات وثيقة مع بعضها البعض”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: “من الواضح أن مثل هذا الرجل الذي يتمتع بعقل يشبه القمامة لا يمكنه فهم المعنى العميق والهائل لتطور العلاقات الودية بين كوريا الشمالية وروسيا. لن يستمع أحد في العالم إلى النوبة الهستيرية للخائن العميل يون سوك يول، الذي يرتدي فقط الشهرة السيئة المشينة مثل غير الناضج سياسيًا والأبله الدبلوماسي والرئيس غير الكفء”.

كوريا الجنوبية ترد علي الاهانات

وقال كو بيونجسام، المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إن إهانات وكالة الأنباء المركزية الكورية أظهرت نظام كوريا الشمالية دون المستوى الذي يفتقر إلى الآداب الأساسية والحس السليم.

وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن كوريا الجنوبية “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا وافقت كوريا الشمالية وروسيا على صفقات أسلحة من شأنها أن تشكل تهديدًا للجنوب.

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وأثارت رحلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا في وقت سابق من هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وزيارة مواقع عسكرية رئيسية قلقا دوليا بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية بتلقي تقنيات نووية وأسلحة متطورة مقابل تجديد مخزون الأسلحة التقليدية الروسية الذي استنزفته الحرب مع أوكرانيا.

كوريا الشمالية روسيا الرئيس الكوري الجنوبي

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