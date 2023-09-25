جنرال أمريكي يكشف عن استعدادات روسيا لتدمير المطارات الأوكرانية

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الروسي قادر على تدمير المطارات في غرب أوكرانيا التي تقلع منها مقاتلات سوخوي-24 الأوكرانية.

وأضاف ماكجريجور: "أقلعت طائرات سوخوي-24، التي أطلقت صواريخ ستورم شادو، من مدارج على الحدود الغربية لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، بالقرب من لفيف هناك العديد من هذه المدارج في غرب أوكرانيا… أنا متأكد من الروس يراقبون كل هذه المطارات”.

وأوضح أنه “في مرحلة ما، قد يستيقظ الأوكرانيون ويرون أن البنية التحتية للطيران العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية قد تبخرت، لأن القوات الجوية الفضائية ستدمرها”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إنه يتعين على أمريكا إعادة النظر في نهجها تجاه الصراع الأوكراني والاعتراف بالحدود الجديدة.

وأضاف ماكجريجور: "الروس ليسوا أشرارا، إنهم ببساطة يحاولون حماية أنفسهم من التهديد الوجودي الذي يعتقدون أننا يمكن أن نخلقه من خلال وضع صواريخنا في أوكرانيا.. لذلك نحن بحاجة إلى تهدئة الوضع وفهمه، ثم يمكننا إنهاء الصراع”.

وأكد المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن “الخريطة ستتغير وسيكون هناك تبادل للأراضي”.

وأوضح الذي، أنه “ليس لواشنطن مصالح مهمة في أوكرانيا”.