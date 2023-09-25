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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين المصريين الأحرار تُحرر ثاني توكيل لترشيح السيسي رئيسًا للجمهورية

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

قامت الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بتحرير ثانٍ توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة 2024-2030 .

 

وقالت الدكتورة هبة واصل، إن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل تتجاوز مبدأ الدعم والتأييد ومساندة الرئيس وتصل حد اعتباره مرشحا رئاسيا رسميا للحزب ونتعامل من هذا المنطلق.

 

وأضافت، أن الحملة الشعبية تتعامل علي الأرض وتتلاحم مع كافة المواطنين سوءا بجمع الاستمارات وتوكيل ترشيح الرئيس وفق مراحل منظمة وترتيبات وفق رؤية استراتيجية مركزية من الحملة بقيادة الدكتور عصام خليل.

 

ووجهت أمين عام حزب المصريين الأحرار تكليفات لجموع أمناء المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بالتحرك الفوري لتحرير التوكيلات مع كافة المواطنين المؤيدة والداعمة للرئيس.

 

وأكدت "واصل"، أن الحزب يعمل بكل جهد علي الأرض ووسط حالة تناغم كونه خلية نحل تعمل علي خروج أفضل صورة للانتخابات الرئاسية باعتبارها الاستحقاق الأسمي والأكبر والاهم.

 

وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.

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