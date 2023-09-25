أسباب منح بوتين مهلة لوزير دفاعه حتى أكتوبر لوضع حد للهجوم المضاد

أمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرجي شويجو حتى أوائل أكتوبر المقبل لوضع حد للهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، حسبما أفاد معهد دراسات الحرب (ISW) ومقره واشنطن، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال معهد ISW في تقييم نقلاً عن مصدر مطلع في الكرملين، إن "بوتين أعطى شويجو مهلة شهر واحد حتى أوائل أكتوبر لتحسين الوضع على الخطوط الأمامية، ووقف الهجوم المضاد الأوكراني، وجعل القوات الروسية تستعيد زمام المبادرة للانطلاق في عملية هجومية ضد مدينة أكبر”.

وأوضح المعهد أن هذا يشير إلى أن القيادة العسكرية الروسية ربما تأمر بشن هجمات مضادة لا هوادة فيها على أمل إجبار الهجوم المضاد الأوكراني على بلوغ ذروته، حتى على حساب القدرات العسكرية الروسية.

وسلط معهد دراسات الحرب الضوء على حالات قامت فيها وزارة الدفاع الروسية "خوفًا من الخسارة الوشيكة لصالح بوتين، بتكثيف جهودها لتطهير القادة الذين قدموا آراء ونصائح صادقة ولكن سلبية، وسعوا لتحقيق أهداف عسكرية غير قابلة للتحقيق على حساب القوات الروسية".

وأضاف: "المقاومة الروسية للتنازل قد تكون مرتبطة بمحاولات القادة العسكريين والمسؤولين الروس لاستخدام الهجوم المضاد لتحقيق أهداف سياسية، أو يمكن أن تنجم عن الإدارة الجزئية لبوتين للمعركة".