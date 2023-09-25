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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إغلاقها لسنوات.. كوريا الشمالية تفتح حدودها رسميًا أمام الأجانب

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية رسميًا أنه يمكن للأجانب دخول البلاد وفقًا للوائح التي بدأ تطبيقها اليوم 25 سبتمبر، بعد ثلاث سنوات من فرض القيود بسبب جائحة كورونا.

وحسب قناة “CCTV” الصينية، فإن الراغبين في زيارة كوريا الشمالية سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة يومين، ولا توجد قيود أخرى.

وفي يوليو الماضي، دعت كوريا الشمالية وفوداً حكومية من الصين وروسيا للسفر إلى بيونج يانج للاحتفال بالذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مسؤولين أجانب كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا.

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كوريا الشمالية تفتح أبوابها أمام المواطنين الأجانب بدء من اليوم

كما عبر الرياضيون الكوريون الشماليون الحدود إلى الصين بالحافلة في أغسطس 2023 وسافروا من الصين إلى كازاخستان للتنافس في التايكوندو.

كوريا الشمالية جائحة كورونا الصين بيونج يانج

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