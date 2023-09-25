100 مليار دولار.. تعرف على حصة مصر من استثمارات البنك الآسيوي

‎انطلق اليوم الإثنين 25 سبتمبر، الاجتماع السنوي الخاص بـ البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك لأول مرة في مصر بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل مشاركة 106 دول.

البنك الآسيوي للاستثمار

واستقبل الرئيس السيسي، بمدينة شرم الشيخ، جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك المنعقدة في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الآسيوي، خاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية، وهو ما انعكس في استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك، معرباً عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصةً في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي عن تشرفه بلقاء الرئيس، موجهاً الشكر لمصر على الاستضافة الناجحة لاجتماعات مجلس محافظي البنك، والتي تتم للمرة الأولى في أفريقيا، مؤكداً اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيداً بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومن ثم حرص البنك الآسيوي على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية في مصر خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لإصلاح منظومة التمويل الدولية، ودور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشاد محمد معيط وزير المالية، بـ"الدور الحاسم" الذي يلعبه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في التنمية المستدامة بأفريقيا، مؤكدا في مقابلة مع وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إن "استضافة المؤتمر السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ أمر بالغ الأهمية.. فهو يبعث برسالة مهمة مفادها أن البنك حريص على الاستثمار في أفريقيا وتعزيز التواصل الأفضل بين أفريقيا وآسيا".

وأدلى معيط بهذه التصريحات في الفترة التي سبقت افتتاح الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمقرر عقده يومي 25 و26 سبتمبر.

ويعد الاجتماع السنوي لعام 2023، تحت عنوان "النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات"، حدثا تاريخيا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يمثل عودة البنك إلى التجمعات الشخصية منذ عام 2019 وأول اجتماع سنوي له على الإطلاق في القارة الأفريقية.

النمو المستدام والتحديات

وقال معيط، إن "مصر، باعتبارها الدولة المضيفة، ستكون صوت أفريقيا في الاجتماع”، مؤكدا “التزام مصر بلعب دور نشط في القضايا الأفريقية"، مضيفا: "نأمل أن يولي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اهتماما أكبر في المرحلة المقبلة للاستثمارات في البنية التحتية في المجالات المتعلقة بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر في أفريقيا".

وشدد وزير المالية، على ضرورة قيام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتخصيص المزيد من الموارد للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل النقل والاتصالات والطاقة لدفع التنمية الأفريقية.

وقال إن “البنك يتمتع بسجل حافل في التصدي لتحديات تغير المناخ”، مضيفا أن ”أفريقيا معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ"، لافتا: “من المهم أن تتمتع أفريقيا بجزء كبير من هدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثل في زيادة حصة تمويل المناخ لتصل إلى 50 في المائة بحلول عام 2025”.

ومن جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، إن الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ بمصر لأول مرة، يبرز الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير لمصر، بالإضافة إلى قوة مصر الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف غراب، في تصريحات لـ “صدى البلد"، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2014 وبدأ عمله عام 2016 بضم 57 دولة عضوًا مؤسسًا له حتى أصبح عدد أعضائه 106 دول بجميع أنحاء العالم تمثل 79% من سكان العالم، وتسهم بـ65% من الناتج المحلي العالمي، حتى أصبح منافسًا قويًا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: إنه منذ تأسيسه نجح في تمويل 232 مشروعًا تنمويًا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، موضحًا أنه يقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة.

وأشار غراب إلى أن البنك الأسيوي للتنمية يتميز عن غيره من مصادر التمويل الدولية بأنه يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة وتسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول بدون وضع شروط سياسية، وأنه ليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد، وهذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية.

رأسمال البنك الآسيوي

وأكد أن البنك لا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير، موضحًا أن البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.

ولفت إلى أن رأسمال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرًا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار.

وبلغت قيمة استثمارات البنك الآسيوي 81 مليار دولار تقريبًا، موضحًا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها.

وعبر الرئيس السيسي عن تقديره للبنك الآسيوي للاستثمار، قائلا: "بالنسبة للتعاون مع مصر بسجل تقديري للبنك الآسيوي للاستثمار وفيه محفظة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، والحقيقة بنتطلع للمزيد".

وأضاف السيسي، خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى شرم الشيخ: "اتقال نقاش مهم أوي حول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها، وهتكلم عن التجربة في مصر لإثراء الحوار والنقاش".