كيف تستفيد مصر من البنك الآسيوي للاستثمار؟.. عبدالمنعم السيد يوضح

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعتبر أحد أهم البنوك التنموية الكبيرة على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر انضمت للبنك في عام 2016 كعضو أساسي، ويبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار، وهدفه الأساسي هو تنمية المشروعات في البنية التحتية وتمويل ومساندة المشروعات التنموية وتدعيم شراكات إنمائية".

وأشار: "اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر تعتبر الأولى داخل أفريقيا، وهذا يوضح مكانة مصر الإقليمية والدولية"، موضحا: "هدف مصر من الاجتماعات نقل البوصلة للدولة المصرية وهو أن هناك اجتماع وحدث كبير مالي وائتماني بهذا الحجم يتم على الأرض المصرية".

وأوضح: "من خلال المؤسسات الدولة التي تحضر هذا المؤتمر سيكون هناك اتفاقيات وشراكات تعاون سواء مع الحكومة المصرية أو مع القطاع الخاص، وهذا ما سيظهر مع صدور التوصيات".



وتابع: البنية التحتية تشمل كافة المشروعات التكنولوجية ولا تقف على المشروعات التقليدية، موضحًا أن المحفظة الائتمانية بين مصر وبنك الاستثمار الآسيوي تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن اجتماع بنك الاستثمار الآسيوي يعد الأول الذي يعقد في أفريقيا، والهدف منه فتح باب تمويل للقطاع الخاص أو العام لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وآسيا.



وأوضح عبدالمنعم، أن اختيار مصر لتستضيف مؤتمر بنك الاستثمار الآسيوي له العديد من الدلالات الاستراتيجية والمؤشرات التي تشير إلى مكانة مصر الإقليمية.

وأكمل: سيتم عقد اتفاقيات وشراكات تعاون بين مصر ممثلة في القطاع العام والخاص، لتمويل المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية المالية.