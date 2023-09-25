معيط يشيد بدور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية..ويكشف عن التجربة المصرية

أشاد وزير المالية محمد معيط، بـ”الدور الحاسم” الذي يلعبه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في التنمية المستدامة بأفريقيا.

وقال معيط في مقابلة مع وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء، إن “استضافة المؤتمر السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ أمر بالغ الأهمية.. فهو يبعث برسالة مهمة مفادها أن البنك حريص على الاستثمار في أفريقيا وتعزيز التواصل الأفضل بين أفريقيا وآسيا”.

أدلى معيط بهذه التصريحات في الفترة التي سبقت افتتاح الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمقرر عقده يومي 25 و26 سبتمبر.

ويعد الاجتماع السنوي لعام 2023، تحت عنوان “النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات”، حدثا تاريخيا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يمثل عودة البنك إلى التجمعات الشخصية منذ عام 2019 وأول اجتماع سنوي له على الإطلاق في القارة الأفريقية.

وقال معيط، إن “مصر، باعتبارها الدولة المضيفة، ستكون صوت أفريقيا في الاجتماع”، مؤكدا “التزام مصر بلعب دور نشط في القضايا الأفريقية”.

وأضاف: “نأمل أن يولي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اهتماما أكبر في المرحلة المقبلة للاستثمارات في البنية التحتية في المجالات المتعلقة بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر في أفريقيا”.

وشدد وزير المالية، على ضرورة قيام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتخصيص المزيد من الموارد للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل النقل والاتصالات والطاقة لدفع التنمية الأفريقية.

وقال إن “البنك يتمتع بسجل حافل في التصدي لتحديات تغير المناخ”، مضيفا أن “أفريقيا معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ”.

وأضاف معيط أنه “من المهم أن تتمتع أفريقيا بجزء كبير من هدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثل في زيادة حصة تمويل المناخ لتصل إلى 50 في المائة بحلول عام 2025”.

مصر تجني الفوائد

وفي معرض تسليط الضوء على تجربة مصر، كشف معيط أن مصر جنت بالفعل فوائد المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تبلغ حاليًا حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، كشف عن وجود استثمارات في مصر بقيمة مليار دولار قيد التقييم حاليًا.

وأشار معيط إلى النفوذ العالمي المتزايد للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تحقق خلال سنوات قليلة فقط، مشيرا إلى أن بنك التنمية متعدد الأطراف يضم الآن 106 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم، وهو ما قال إنه يعكس الطبيعة المتنوعة والشاملة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال إن “عالمية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مستمدة من هدفه النبيل المتمثل في تحسين البنية التحتية للدول، مما يساعد على تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب ومستويات معيشتها”.

بدأ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته في بكين في يناير 2016 بمهمة أساسية تتمثل في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تعطي الأولوية للاستدامة.