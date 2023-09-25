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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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معيط : رأس المال الخاص دوره حيوي في تمويل مشروعات البنية التحتية

محمد معيط
محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم الدول، خصوصا «النامية» أكبر بكثير ما تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذا يشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية بتلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهنا تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية أن يلعب دورا محفزا في زيادة دور القطاع الخاص بالاستثمار بالتنمية الاقتصادية والتحتية في الدول والأسواق الناشئة والنامية.

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وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن إحدى الأولويات والأهداف الموضوعة والمنصوص عليها في الاستراتيجية الخاصة للبنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية تعزيز الموارد الرأسمالية للقطاع الخاص التي تمكنه وتحفزه للاستثمار بالبنية التحتية، ولذلك يستهدف البنك تعزيز جهود تعبئة رأس مال القطاع الخاص من خلال الاستفادة من قدراته التمويلية، لتعزيز ودعم الاستثمار بالبنية التحتية كأصول مهمة ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تمكين رأس المال الخاص وتمويل البنية التحتية، ما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف البلدان، وتحسين معيشة المواطنين.
 

وزير المالية محمد معيط الاستثمار الاقتصاد المالية

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