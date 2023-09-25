وزير المالية التركي: يجب وجود ضمانات حكومية واضحة للحصول على الدعم.. فيديو

هنأ وزير المالية التركي مصر على التنظيم والضيافة في اجتماعات البنك الاسيوي للاستثمار بشرم الشيخ على، منوها أن مسار التنمية ليس كافيا للاستثمارات في البنية التحتية ، ولابد من وجود ضمانات من الحكومة واحد السياسات المالية الواضحة للحصول على الدعم.

وأكمل : ومن المهم ان تكون المصادر متعددة الاطراف لديها حلول للتمويل، ومن المهم تقليل المخاطر.

وتابع : نجحنا في الحصول على التمويلات من أكثر من دولة لسياستنا المالية الناجحة عبر السنوات الماضية وتم العمل في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وحققنا نقلة كبيرة وفي العام الماضي ركزنا على استثمارات الطاقة المتجددة لتحقيق صفر انبعاثات ونركز على تعميق الأسواق ورأس المال المحلي وأن يكون لدينا خطط للمعاشات.