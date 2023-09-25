وزير المالية الأسبق للفلبين: هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية

قال وزير المالية الأسبق للفلبين، إن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية، تحتاج إلى التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً رأس المال الخاص له نوعان، هما: مستثمريون استراتيجيون، ومستثمرون ماليون مثل :البنوك.

الحكومات يجب أن تقدم مناخ إستثماري مناسب



وأضاف وزير المالية الأسبق للفلبين خلال كلمته في إنطلاق الأجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الدول و الحكومات يجب أن تقدم مناخ إستثماري مناسب ، و يتم حماية المستثمرين به، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم تطبيق المعايير بشكل مساوي و به عدالة للجميع.



وتابع:"أنه يجب على أغلب الحكومات أن تشجع الشركات العامة من خلال إنشاء برامج تشمل العديد الأقتصاديات".