معيط : اجتماع البنك الآسيوي يبرز دور مصر الريادي .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي ، إنه يرحب بجميع الحضور في اجتماعات البنك الآسيوي ، متابعا :" سيناء التي تعتبر جسرا يربط بين القارات .

وأضاف " معيط " خلال كلمته في افتتاح اجتماعات البنك الاسيوي ، ان اجتماع البنك الاسيوي لاستثمار في شرم الشيخ تأكيد على دور مصر الريادي على الساحتين الدولية والإقليمية ،ودور مصر في تعميق التعاون الدولي ومجهودات مصر في دعم التنمية المستدامة ولا يوجد دليل اكثر من استضافة مصر مؤتمر المناخ ومصر داعمة بمحاور التنمية المستدامة .

وتابع " معيط " : نبرز أهمية التواصل والتعاون في ظل التحديات التي نواجهها بتحديات كبيرة بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية ، وتأثيرها الأكبر على الدول الناشئة ، فضلا عن تأثيرات التغيرات المناخية التي شهدتها ليبيا والمغرب مؤخرا .