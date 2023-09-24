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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرقابة المالية تكشف قرارات الهيئة لتطوير قطاع التأمين

صدى البلد

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت منذ 9 أشهر بعمل حصر لأعداد الشكاوى التي ترد لها و تقسيمتها، و يقوموا باستهداف و القيام ببعض الحسابات الإحصائية لمعرفة العلاقة بين الشكاوى و الحصة السوقية للشركات.

أوضح "فريد"، خلال لقائه ببرنامج بيزنس المذاع على شاشة صدى البلد 2، من تقديم شيماء موسى أن الجداول الإكتوارية التي يُبنى عليها كل الإحصائيات و التسعير بالنسبة لتأمينات الحياة خصيصا، موضحا أنهم يقوموا بإرساله على الشركات بعد عملية التنقيح الكاملة لجعلها جداول معتمدة في احتساب معدلات المخاطر و الخسائر المتوقعة و ما غيرها من مؤشرات.

أضاف "فريد"، أن هذه الجداول تحتاج إلى تحديث بشكل مستمر، متوقعا أنه بمجرد تفعيله بالربع الثاني من العام القادم سيوفر إمكانية حصول على البيانات بصورة سريعة و من ثم يمكن إعادة الدراسة مرة أخرى، و إعادة هذه الجداول في وقت لاحق عند الحاجة إليها.

دبلومة الإكتواريين بالتعاون مع الجامعة الأمريكية 

ونوه، إلى أنهم يقوموا حاليا بالانتهاء من تصور إعداد منهج دراسي فترته قصيرة و لا تتعدى السنة فقط، لتحويل كثير من الخريجين الذين ليس لديهم الخبرة بالمجال التأميني، لكن لديهم الخبرة في مجال الرياضيات البحتة و العلوم الإحصائية، بحيث أن يقوموا بدراسة ما هو مطلوب ليصبحوا في البدايات للحصول على العلوم الإكتوارية و الزمالة من المعهد الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة. 

الهيئة العامة للرقابة المالية الشكاوي الجداول الإكتوارية تأمينات الحياة الخسائر المخاطر المجال التأميني

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