عضو صحة الشيوخ: الشعب المصري البطل الوحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي اليوم لجدول الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلن وما زلت تُبذل جهودا كبيرة في كل ما يخص العملية الانتخابية منذ بداية التحضير لها وحتى الأن، خاصة بعدما أعلنت عن المستشار وليد حمزة عن إجراء الانتخابات داخل مصر 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت للمصريين في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن جموع المصريين واثقين في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إنجاح العملية الانتخابية في ظل إدارة ديمقراطية ونزيهة، ويسشهد لها العالم بالكفاءة والديمقراطية والعدالة، فضلا عن الانتخابات الرئاسية تعد خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات التي عاصرتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي..

وشدد على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحديد مصيره، وذلك لأن الشعب البطل الوحيد في العملية الانتخابية، ولأبد أن يظهر صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم، مشددا على ضرورة توعية الأحزاب والقوى السياسية والإعلام بتوعية الشعب المصري بكافة أطيافه بأهمية الانتخابات المقبلة.

واختتم بأن لابد من ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالحيادية والشفافية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من المؤكد أن يروجها أهل الشر في الداخل والخارج، وأن تحرص كافة وسائل الإعلام على الالتزام بالبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

