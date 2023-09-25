سيطرة ذئاب الجبل.. شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون بالدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبي المقاولون العرب دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الزمالك.

وشهدت الدقيقة 32 حصول محمد حسام لاعب الزمالك على بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب المقاولون العرب.

وشهدت الدقيقة 37 تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي المقاولون في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة ال45 دخول مصطفي الزناري بدلا من حسام عبد المجيد بعد إصابته.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

بينما خاضالمقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود.



خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .