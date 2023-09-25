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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتعهد بمحاكمة الخونة أعداء الشعب حال توليه الحكم في انتخابات 2024

ترامب
ترامب

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحقيق مع شركة كومكاست، الشركة الأم لشبكتي إن بي سي وإم إس إن بي سي، إذا تم انتخابه لتولي الرئاسة في عام 2024، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقال ترامب إنها "ستخضع للتدقيق بسبب تغطيتها الفاسدة وغير النزيهة عن عمد للأشخاص والأشياء والأحداث".

وأضاف "إنهم جميعًا تقريبًا غير صادقين وفاسدين، لكن كومكاست، بتغطيتها الأحادية  والشريرة، يجب التحقيق فيها".

وكتب ترامب في منشور على موقع  تروث سوشيال: "أقول بصراحة وبكل فخر أنه عندما أفوز برئاسة الولايات المتحدة، فإنهم وغيرهم من العاملين في شركة LameStream Media سيخضعون للتدقيق  بسبب تغطيتهم الفاسدة وغير النزيهة عن عمد للأشخاص والأشياء والأحداث".

كما أعاد ترامب صياغة عبارة كان يستخدمها في كثير من الأحيان لوسائل الإعلام الإخبارية في الماضي، واصفا إياهم بـ “عدو الشعب”.

2024 الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السابق دونالد ترامب دونالد ترامب

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