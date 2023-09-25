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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد المئات على مكاتب الشهر العقاري بأسيوط لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على الشهر العقاري بأسيوط

توافد المئات من المواطنين في محافظة أسيوط، على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات المطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك فور انتهاء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات من مؤتمره الصحفى الذى اعلن فيه تفاصيل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة،  قد أعلن عن تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.
 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

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وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحددة للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر.

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