عفت السادات: إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم يتوافق مع الدستور والقانون

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري وقانوني مهم جداً، مشيراً إلى أن منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى ومهم جداً.

وأضاف "السادات" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الدولة المصرية في مرحلة صعبة ومهمة وتتطلب حسن الاختيار في الانتخابات الرئاسية وعلي جميع المواطنين المشاركة وعدم التكاسل في ذلك الشأن.

وتابع النائب عفت السادات، أن الإعلان الذي تم من الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم دستوري وقانوني ومنضبط جداً.