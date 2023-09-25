الأقصر: تحليق 45 رحلة بالون طائر تحمل 920 سائحا من جنسيات مختلفة

أكد ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، تحليق 458 رحلة بالون اليوم /الاثنين/ في سماء المحافظة ، تحمل 920 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك.



وأشار عبود - في بيان - إلى أن الأقصر تعتبر أحد أشهر المدن العالمية في مجال البالون، موضحا أن الشركات تستعد فجراً لهذه الرحلة للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء في الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة.



وأضاف أنه يستمتع مستقلي البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم والنيل والزراعات من الأعلى، لذلك فإن الإقبال على رحلات البالون يأتي بقوة رغم ارتفاع درجات الحرارة باعتبارها رحلات التنزه، ومن أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية بجانب طقس الاقصر المعتدل المشمس.

