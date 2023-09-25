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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تحتفي باليوم العالمي للصيادلة

صدى البلد

احتفت هيئة الدواء المصرية باليوم العالمي للصيدلة عبر  صفحتها الشخصية على فيس بوك .

وكتبت الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصري: “الصيدلي هو أحد أهم أعضاء فريق مقدمي الرعاية الصحية.. وهو اللي لازم تستشيره ويكون محل ثقتك.. وهو طريقك لتحقيق أعلى استفادة من تناول الأدوية.. وبيشرح لك إيه هي الأعراض الجانبية للدواء .. وإزاي تتعامل معها”.

وتابعت :" علشان تستخدم الدوا بأمان؛ لازم تعرف من  الصيدلي الأعراض الجانبية، وكمان احتمالية تفاعل الدوا مع الأطعمة، أو أدوية أخرى .. قلل خطورة التعرض للأخطاء الدوائية من خلال اتباع النصائح السابقة".

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