حسين أبو صدام: الفلاح المصري مرتبط بطين الأرض أكثر من أي مواطن

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بإنكار ذات غير مسبوق، حيث لم يقم بوضع اسمه على مشروعات عملاقة كما كان يحدث في الماضي، حيث كان من المعتاد أن يُطلق اسم المسؤول على المشروع الذي يقوم بتنفيذه. وأوضح أن هذا التصرف يعكس تواضع الرئيس السيسي واهتمامه الكبير بخدمة الشعب.

وأشار أبو صدام خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة بقناة اكسترا نيوز، إلى أنه عندما رأى الرئيس السيسي يتواجد بين الناس في إحدى القرى في بني سويف، تمنى أن يعلن ترشحه للرئاسة في ذلك الوقت. وأوضح أن هذا الرغبة لم تكن مجرد تصريح عابر، بل تعبر عن تقدير الفلاحين والشعب المصري للرئيس السيسي.

وأضاف أن الفلاح المصري يمتلك علاقة عميقة بالأرض، ويرويها بعناية كبيرة، حيث يعتبر الزرع كأنه طفل صغير يحتاج إلى العناية والرعاية. وأشاد بالجهود التي تمت خلال العقد الأخير من توسيع الأراضي الزراعية وتحسين منظومة الري في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود قد استفاد منها الفلاح المصري بشكل كبير وأثرت إيجابيًا على الزراعة في البلاد.



