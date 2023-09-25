فوز 3 مشاريع..وزير الرياضة يطلع على نتائج "هاكاثون" الشباب بالتعاون مع اليونسكو

اطلع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على نتائج مسابقة "هاكاثون" الشباب الوطني، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب.



وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي منظمة اليونسكو اريج عطالله أخصائي برامج العلوم الإنسانية، وايزابيل فييرا خبير برامج الاتصالات والمعلومات، وماري آن تيريز منسون خبير برامج تعليم"، بحضور إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.



وجاءت مسابقة "هاكاثون الشباب" الوطني بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واليونسكو، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وذلك بهدف إلى صقل مهارات الشباب لدعم مجتمعاتهم، ومساعدتهم إلى الانتقال لسوق العمل والمشاركة الفعالة في استخدام المهارات التكنولوجية نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ.



وأكد الدكتور أشرف صبحى تميز المشروعات الشبابية التي قدمت بمسابقة هاكاثون الشباب الوطني والحرص على تنظيمها بالشكل الأمثل وبصورة تعكس التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، مشيرا إلى الاهتمام بالمشاركة فى الاحتفالات باليوم العالمى للشباب بأنشطة وبرامج متنوعة.



كما تعرف الوزير على نتائج مسابقة هاكاثون الشباب حيث فازت 3 مشروعات شبابية بعد التصفية مع 8 مشروعات فى المرحلة النهائية من المسابقة.