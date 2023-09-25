عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز 3 مشاريع..وزير الرياضة يطلع على نتائج "هاكاثون" الشباب بالتعاون مع اليونسكو

وزير الشباب يطلع
وزير الشباب يطلع على نتائج مسابقة "هاكاثون" الشباب الوطنى

 اطلع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على نتائج مسابقة "هاكاثون" الشباب الوطني، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب.


وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي منظمة اليونسكو اريج عطالله أخصائي برامج العلوم الإنسانية، وايزابيل فييرا خبير برامج الاتصالات والمعلومات، وماري آن تيريز منسون خبير برامج تعليم"، بحضور إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.


وجاءت مسابقة "هاكاثون الشباب" الوطني بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واليونسكو، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وذلك بهدف إلى صقل مهارات الشباب لدعم مجتمعاتهم، ومساعدتهم إلى الانتقال لسوق العمل والمشاركة الفعالة في استخدام المهارات التكنولوجية نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ.


وأكد الدكتور أشرف صبحى تميز المشروعات الشبابية التي قدمت بمسابقة هاكاثون الشباب الوطني والحرص على تنظيمها بالشكل الأمثل وبصورة تعكس التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، مشيرا إلى الاهتمام بالمشاركة فى الاحتفالات باليوم العالمى للشباب بأنشطة وبرامج متنوعة.


كما تعرف الوزير على نتائج مسابقة هاكاثون الشباب حيث فازت 3 مشروعات شبابية بعد التصفية مع 8 مشروعات فى المرحلة النهائية من المسابقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة المقاولون

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

بعد هدف شقيقه.. محمود علاء لجماهير الزمالك: أنتم فوق دماغ أي حد

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

ترشيحاتنا

يا عم ارحمنا.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ أوسوريو

تغيرات جذرية.. البيت الأبيض يضع شروط استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

هجوم حوثي.. ماذا حدث على الحدود بين السعودية واليمن وما دخل البحرين؟

مشهد غير لائق | مترجم أوسوريو يحاول الاعتداء على الحكم أمين عمر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ