عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 تصدر تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل»، حيث يبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات.

ويساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

ويبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

txt

للطلاب والمعلمين.. خبيرة تربوية توجه تعليمات مهمة قبل بداية العام الدراسي

txt

خبير تعليم يوضح كيفية تهيئة الأبناء نفسيا وعلميا للعودة إلى الدراسة

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات، وفقًا للضوابط المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وهى:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.

عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

شروط تقليل الاغتراب:

أولا: التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

ومن بين القواعد والشروط أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، على أن يكون التحويل لمرو واحدة فقط.

ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
خطوات وشروط التحويل من كلية لكلية 2022:

الرابط الرسمي للتقديم في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويتاح التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

خطوات الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات «تجاري – فندقي – صناعي – زراعي» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتنفيذ الخطوات التالية:

اولا :الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

ثانيا: اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ثالثا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب

رابعا :الضغط على الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لتظر النتيجة للطالب فور اعتمادها

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنيه 2023
وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول

اختيار طباعة بطاقة الترشيح

ويتم التقديم على تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وللإطلاع على الحد الأدنى للقبول بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة التخصصات «تجاري – فندقي – صناعي – زراعي» من خلال الروابط التالية:

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي 5 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي ثلاث سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 5 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 3 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي 5 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي 3 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سياحة 3 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للمعاهد

تقليل الاغتراب رابط تقليل الاغتراب شروط قبول التحويلات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

ترشيحاتنا

السكة الحديد تعدل مواعيد 5 قطارات بدءا من اليوم

اعرف إزاي تلغي ظهور العلامات الزرقاء في واتساب WhatsApp ؟

رابط تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر.. اعرف الشروط والضوابط

أغلى 5 سيارات SUPER CAR في السوق السعودي .. صور

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ