تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات

تصدر تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل»، حيث يبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات.

ويساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

ويبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات، وفقًا للضوابط المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وهى:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.

عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

شروط تقليل الاغتراب:

أولا: التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

ومن بين القواعد والشروط أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، على أن يكون التحويل لمرو واحدة فقط.

ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

خطوات وشروط التحويل من كلية لكلية 2022:

الرابط الرسمي للتقديم في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويتاح التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

خطوات الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات «تجاري – فندقي – صناعي – زراعي» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتنفيذ الخطوات التالية:

اولا :الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

ثانيا: اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ثالثا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب

رابعا :الضغط على الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لتظر النتيجة للطالب فور اعتمادها

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنيه 2023

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول

اختيار طباعة بطاقة الترشيح

ويتم التقديم على تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وللإطلاع على الحد الأدنى للقبول بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة التخصصات «تجاري – فندقي – صناعي – زراعي» من خلال الروابط التالية:

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي 5 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي ثلاث سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 5 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 3 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي 5 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي 3 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سياحة 3 سنوات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للمعاهد