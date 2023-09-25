شجار “غبي”.. مسلح يبلغ 17 عامًا ينهي حياة 3 أشخاص في أمريكا

أفادت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن مجتمع كولومبيا بولاية ساوث كارولينا يعيش في صدمة في أعقاب وقوع حادث إطلاق نار أدى إلى مصرع ثلاثة مراهقين وإصابة رابع.

وقال قائد شرطة مقاطعة ريتشلاند، ليون لوت، في مؤتمر صحفي، إن شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا أطلق النار على أربعة مراهقين آخرين، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

وأوضح لوت، أن “إطلاق النار يبدو أنه كان نابعًا من نزاع سابق”، واصفا إياه بأنه “خلاف على شيء غبي منذ عامين”.

وأكد قائد شرطة مقاطعة ريتشلاند، أنه تم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 17 عامًا بتهم تشمل ثلاث تهم بالقتل وتهمة واحدة بالشروع في القتل.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال لوت، إن “المراهق المصاب خرج منذ ذلك الحين من المستشفى”.