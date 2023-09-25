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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة السعودية بالقاهرة تطلق مسيرة المراكب الشراعية احتفالا باليوم الوطني الـ 93|فيديو

مسيرة المراكب الشراعية
مسيرة المراكب الشراعية في النيل

احتفلت السفارة السعودية في القاهرة بـ اليوم الوطني الـ93 للمملكة، حيث أقام السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، حفلا حضره جميع الجالية السعودية المتواجدة في مصر، وبحضور كافة أعضاء الهيئة الدبلوماسية في السفارة.

وخلال الاحتفال، شاهد المواطنون السعوديون يشاهدون مسيرة المراكب الشراعية والألعاب النارية من النادي الدبلوماسي السعودي في القاهرة التابع للسفارة.

ووفقا لفيديو نشرته السفارة السعودية عبر صفحتها على منصة إكس، أظهر إطلاق العديد من المراكب الشراعية في نهر النيل باللون الأخضر وعليهم العلم السعودي، مع إطلاق الألعاب النارية فوق السفارة في منظر بهيج.

https://x.com/KSAembassyEG/status/1706379987626913894?s=20

وأمس الأحد، أقام السفير السعودي لدي مصر، أسامة بن أحمد نقلي، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر في القاهرة، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وجاء ذلك بحضور العديد من الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي الديار المصرية ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة القبطية المصرية والسفراء المعتمدين لدى القاهرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

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السعودية السفير السعودى أسامة بن أحمد نقلى اليوم الوطني الـ93 للمملكة السفير السعودي لدي مصر

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