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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث مخطط مشروع إنشاء المجمع المتكامل لتدوير القمامة بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيجيبت جرين " الجهة المشغلة للمصنع "، ووزارتى التنمية المحلية والبيئة حيث تناول الاجتماع استعراض للوضع الحالى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور..

وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " آلية تطوير المنظومة فى ضوء خطة المحافظة لإنشاء مجمع متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بتمويل من وزارة التنمية المحلية،  ووفقًا لنتائج الدراسات التى تم اعدادها للمنظومة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئى و طبيعة الموقع والتربة ،  كما ناقشت " المحافظ " آلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة ،  وذلك من خلال منظومة تكنولوجية تتضمن للتخلص من المخلفات الخطرة و الدفن الصحي ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها  ...

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على وضع إستراتيجية محددة لتطوير منظومة إدارة المخالفات من خلال تعزيز رؤى العمل بأفضل الممارسات طويلة المدى وإزالة اى تراكمات للمخلفات و منع اى مخالفات للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين،  مؤكدة أيضًا سعى المحافظة الدائم على إعداد دراسات بالتعاون مع  وزارتى التنمية المحلية والبيئة ، وذلك لمواجهة اى تحديات تواجه عملية تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات تتوافق مع المعايير البيئية .

مبادرة إلى المدرسة.. قطار «بيت الزكاة والصدقات» يصل دمياط في محطته الثالثة

دمياط الهيئة العربية للتصنيع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السكرتير العام المساعد المخلفات الخطرة المجمع المتكامل بيت الزكاة للحفاظ على البيئة

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