تحذير بعدم القيادة في هذه الأوقات.. استعدوا لطقس الساعات المقبلة

بالرغم من حالة التحسن النسبي التي يشهدها طقس هذه الأيام على محافظات مصر، وميل الأجواء للبرودة قليلا مع ساعات الليل المتأخرة؛ إلا أن تقلبات الطقس لا زالت تراوح مكانها مع آخر أيام الصيف وبدء فصل الخريف.

وداعا فصل الصيف وأهلا بالخريف

وفلكيا، انتهى فصل الصيف يوم السبت الماضي ، وبدأ فصل الخريف، والذي يشهد تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وأمطار ورياح، مع حيرة اختيار الملابس هل نرتدي الصيفي أم الشتوي.

وشهدت الأجواء أمس، حرارة مرتفعة على كل الأنحاء، وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، والتي ينخفض معها مستوي الرؤية الأفقية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من القيادة في أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق، خاصة مع ظهور الشبورة الكثيفة صباحاً على بعض مناطق متعددة.

وحسب الإرشادات والتعليمات التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد جاءت كالآتي:

1- زيادة مسافات الأمان بين السيارة والآخرين.

2- استخدام آلة التنبيه على فترات؛ حتى يشعر الغير بوجود السيارة الخاصة بك على الطريق معه.

3- القيادة بهدوء تام.

4- فتح زجاج السيارة قليلًا؛ لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

5- عدم قيادة السيارة حال انعدام الرؤية.

6- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

42 درجة مئوية

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية، حيث تسجل القاهرة 35 درجة مئوية نهارا، وتسجل المحافظات الساحلية 31 درجة، فيما تصل على جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع حدوث شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.