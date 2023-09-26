أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية 2024

أخبار مصر.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مواعيد الانتخابات الرئاسية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

كل ما تريد معرفته عن جداول الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.. إنفوجراف وفيديو

أعلنت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، خلال مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، وفتح باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 6 سنوات يوم 5 أكتوبر المقبل، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

موعد انتخاب المصريين في الداخل في الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيية الوطنية للانتخابات ، تفاصيل مواعيد الإنتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الداخل .

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الأحد 1 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الثاني، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الثلاثاء 3 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم (409 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

انخفاض أسعار الطماطم وارتفاعها بصفة دورية منحها لقب “المجنونة”، وارتفعت أسعار البصل مؤخرا بطريقة غير طبيعية حتى أنها فاقت العديد من أسعار الفاكهة، على الرغم من أنه في بداية محصول البصل كان الكيلو بنحو 10 جنيهات، فيما وصل الآن إلى 35 جنيها، فهل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

سد النهضة| استمرار التأثير الكارثي للتخزين الرابع على السودان.. خبير يوضح التفاصيل

استغرق التخزين الرابع في سد النهضة معظم موسم الأمطار هذا العام، وانتهى قبل نهاية الموسم بعدة أسابيع في 9 سبتمبر 2023 بتخزين نحو 24 مليار م3، أى 50% من الإيراد السنوى لـ النيل الأزرق الذى يساهم بنحو 60% من الإيراد الكلي لنهر النيل.

وزير السياحة يبحث مع مسئول بريطاني زيادة رحلات الطيران بين البلدين

التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني بحضور السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و بيتر أبوش الملحق التجاري بالسفارة.

الأربعاء.. اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين لمناقشة قضية الكيانات الموازية

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، دعا لاجتماعٍ طارئ بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لمناقشة قضية الكيانات الوهمية الموازية التي تنال من العمل النقابي، بعد إعلان أحد أعضاء المجلس تأسيس جمعية بالمخالفة لقانون النقابة ولائحتها وقرارات المجلس.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 في مصر.. هل تكون الخميس بدلا من الجمعة؟

بعد أيام قليلة، يحتفل المصريون بالذكرى الـ50 لـ انتصار أكتوبر 1973، ويوافق موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، كما يوافق 6 أكتوبرهذا العام، يوم جمعة، وهو إجازة أسبوعية، لذا سيتم ترحيل يوم الإجازة الخاص بهذه المناسبة إلى يوم آخر.

مترو الأنفاق يكشف حقيقة تقابل قطارين على نفس الاتجاه بمحطة أم المصريين

نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بخصوص تقابل قطارين في نفس الاتجاه بمحطة أم المصريين بالخط الثاني.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اعتبارا من الغد.. تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحري تلبية لرغبة الركاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تلبية لرغبة جمهور الركاب تم تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023.

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل الآن بكفاءة عالية ويقدم خدماته بالمجان

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا؛ بشأن مستجدات تكليف رئيس الوزراء للجامعة بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة ٥٧٣٥٧.