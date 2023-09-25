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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الأحد 1 أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الثاني، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

وجاء في نص القرار:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛

قــــــــــرر :

(المادة الأولى)

مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد (16) من ربيع الأول سنة 1445 هجرية ، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني .

(المادة الثانية)

يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م) .

 

دعوة - مجلس - النواب- للانعقاد
دعوة - مجلس - النواب- للانعقاد
السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللائحه الداخليه لمجلس النواب الجريدة الرسمية

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