القومي لحقوق الإنسان: إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية بما يؤكد الشفافية

علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عصام شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كانت واضحة ومحددة وتم وضع خريطة متكاملة للعملية الانتخابية ".

وأضاف عصام شيحة:" الشعب المصري كله مهتم بالانتخابات الرئاسية والجميع يدرك أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكمل عصام شيحة :" عدد كبير من المنظمات الدولية والصحافة العالمية اهتمت بمتابعة مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات ".

ولفت عصام شيحة :" نحن في حاجة إلى مشاركة كثيفة من المصريين، والانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي كامل بما يؤكد الشفافية والحيادية ".