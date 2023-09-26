زهران: راغبو الترشح في الانتخابات الرئاسية يصعب عليهم جمع عدد التأييدات المطلوبة

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، إن الحركة المدنية الديمقراطية لها توجهات واضحة وبرنامج محدد حتي الآن لم تعلن موقفها من دعم أحد المرشحين.

وأضاف "زهران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن المناقشة حول التحالفات الإنتخابية ستظل مفتوحة حتي إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وتابع فريد زهران، أن رغبوا الترشح في الإنتخابات الرئاسية قد يصعب عليهم جمع عدد التأييدات المطلوبة من 15 محافظة والذي يصل عددهم 25 ألف تأييد.

https://fb.watch/nhHVeun_CS/?mibextid=HSR2mg